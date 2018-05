Duelo entre os bois de Parintins será travado na esquina mais famosa de São Paulo

Caprichoso e Garantido se apresentam na “Terra da Garoa” no próximo dia 24 de maio; Encontro dos Bumbás acontecerá no Bar Brahma.

No próximo dia 24 de maio, um pouquinho da rivalidade entre os bois Caprichoso e Garantido poderá ser “sentida” em São Paulo, no Encontro dos Bois de Parintins, que ocorre a partir das 21h no Bar Brahma, localizado entre as avenidas mais famosas da capital paulista: Ipiranga e São João. Além da presença dos astros da festa, os bois Caprichoso e Garantido, a noite contará ainda com os shows dos levantadores oficiais dos bumbás: David Assayag, pelo azul e Sebastião Junior, do lado vermelho.

Conhecido como a voz a Amazônia, David Assayag é levantador do Caprichoso desde 2009. Ele, que perdeu a visão ainda muito jovem, é um dos principais nomes do Festival Folclórico de Parintins no item levantador de toadas. Em 2012 foi homenageado do enredo da Grande Rio, que falou sobre superação. Já Sebastião Junior, defende o boi com o coração na testa desde 2010.

Além dos itens oficiais do Festival de Parintins, o sambista e compositor Ivo Meirelles também marcará presença no evento. Carioca do Morro da Mangueira e torcedor apaixonado pelo boi do coração na testa, Meirelles foi um dos compositores da toada “Perrechés do Brasil”, do Garantido, e vem se dedicando em divulgar a cultura de Parintins para todo o País.

“Este ‘Encontro dos Bois’ é feito para quem está vivendo longe de sua terra natal e é apaixonado por esta cultura. Esperamos também conquistar novos simpatizantes para conhecerem o belíssimo festival folclórico de Parintins”, fala Ivo Meirelles, que, ao lado de Egreen Baranda é um dos organizadores do evento.

Serviço

Encontro dos Bois de Parintins

Quando: 24/05/2018

Onde: Bar Brahma – Avenida São João, 677, Centro, São Paulo.

Horário: a partir das 21h

Convites à venda pelo site: https://www.ingresse.com/ingressos-encontro-dos-bois-de-parintins-bar-brahma-24-05-18

Ariane Barbosa/jornalista/SP