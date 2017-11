DPE-AM inaugura polo de atendimento em Parintins no dia 27 de novembro

Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) reuniu os defensores que irão atuar no Polo de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, o primeiro a ser inaugurado no interior do estado. O local começa a funcionar no dia 27 deste mês de modo permanente.

Com esse polo, a DPE-AM vai expandir as ações para o interior e vai atender, além de Parintins, os municípios vizinhos como Barreirinha (a 331 quilômetros), Boa Vista do Ramos (a 271 quilômetros) e Nhamundá (a 383 quilômetros). Inicialmente, moradores de cidades vizinhas deverão se deslocar a Parintins para ser atendidos. Posteriormente, a Defensoria informou que deve organizar a visita de defensores nas localidades.

Os defensores públicos que vão para o Polo de Parintins são Marcos Roberto D’Agnessa Trippo, Inácio de Araújo Navarro, Luíse Torres de Araújo Lima, Lorena Torres Barros e Natasha Yukie Hara de Oliveira.

O atendimento no Polo de Parintins começará oficialmente no dia 27, no horário das 8h às 14h, e todos os defensores atenderão as áreas de família, criminal, cível, consumir, idoso, infância e juventude e tutela coletiva. O polo contará com 15 estagiários e dois servidores, que foram selecionados no município.

Para o próximo ano, a DPE informou que o defensor público-geral, Rafael Barbosa, planeja a inauguração dos polos de Itacoatiara e Tabatinga. Há, também, projetos para novos polos em Humaitá (a 590 quilômetros) e Tefé (a 523 quilômetros), que, da mesma forma, estenderão o atendimento aos municípios mais próximos.

G1/Amazonas