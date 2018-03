Dom Giuliano surpreso e indignado com nome dele na lista do TCE-AM

O Bispo da Diocese de Parintins, Dom Giuliano Frigeni (foto) foi pego de surpresa de ter o nome inserido na lista do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas TCE-AM, relacionando os agentes públicos tratado como inelegiveis ou popularmente chamada dos “ficha suja” . A lista divulgada no final da segunda-feira dia 27 de março, auxilia o Tribunal Regional Eleitoral a fazer o deferimento ou deferimento do nome de determinado pré-candidato.

O Número do Processo na qual Dom Giuliano é citado é de 1018/2014 e trata de convênio entre a Diocese e o Governo Estadual. Esse processo foi julgado no dia 17/10/2017.

Ao site ParintinsAmazonas, o Bispo da Diocese Dom Giuliano Frigeni disse que mandou pagar mais de R$ 8 mil reais de multa referente a esse convênio no começo do mês de março e não entende o motivo pelo qual o nome dele foi inserido. Talvez morosidade da equile do TCE-Am.

Em tom de desabafo, Dom Giuliano falando telefone com o Dom Mário Pascoaloto, ao atender a reportagem definiu de “perseguição infernal” a Igreja Católica esse tipo de atitude do orgão fiscalizador.

Demostrando surpresa com o nome dele na lista, o Bispo manda um conselho aos auditores do TCE “Venham fiscalizar os 1,2 milhão que são gastos a vários anos na pintura do bumbódromo. Esse convênio é de R$ 200 mil e foi todo empregado de forma correta”, diz.

Durante contato com demais reporteres, na Cúria Diocesa, o Bispo disse que em 19 anos cuidando da Diocese jamais desviou “um real que seja”.

Indignado disparou “Quem quiser mandar me prender. Que mande. Nosso trabalho não tem nada a esconder”.

