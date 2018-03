Dois piratas morrem em troca de tiros com policiais no rio Solimões, no AM

Policiais receberam uma missão para resgatar uma lancha do prefeito de Tefé (Foto: Divulgação/SSP-AM)

Policiais militares trocaram tiros com piratas no fim da tarde dessa sexta-feira (2), no rio Solimões, em uma comunidade próxima ao município de Coari (distante a 363 quilômetros de Manaus). Dois criminosos morreram durante o tiroteio. Armamento pesado também foi apreendido.

Conforme a Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM), policiais receberam uma missão para resgatar a lancha do prefeito de Tefé, que tinha sido furtada e encontrava-se em uma comunidade do município do Estado.

Segundo a PM, quando os policias estavam colhendo informações com uns ribeirinhos, a equipe foi surpreendida por uma lancha de piratas fortemente armados. Os criminosos perceberam que na embarcação encontravam-se PMs e abriram fogo contra a guarnição.

A Polícia Militar informou que os policiais revidaram a agressão, culminando em uma intensa troca de tiros, onde dois criminosos morreram.

Durante a abordagem, a equipe apreendeu quatro espingardas, calibre 12; duas submetralhadoras; dois coletes balísticos e mais de mil munições de diversos calibres.

Os policiais desistiram das buscas e retornaram até a cidade de Tefé (a 523 quilômetros em linha reta da capital) para que fosse feito os procedimentos cabíveis. Não foi informado quantos piratas estavam na outra embarcação.

