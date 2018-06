DJ Alok deverá ser atração na ‘Festa dos Visitantes’ em Parintins

Figurando entre os principais nomes do circuito house mundial, o fenômeno mundial Dj Alok Petrillo, ou simplesmente “Alok”, está a um passo de ser confirmado na Festa dos Visitantes em Parintins. A informação foi repassada ao BNC/#Toadas, pelo prefeito da Ilha Tupinambarana, Bi Garcia.

Segundo o prefeito, “a participação de Alok está 99% certa, faltando apenas alguns detalhes”. Além do renomado DJ, a festa terá a participação de uma dupla sertaneja de grande sucesso nacional, mas que ainda falta ser confirmada.

Dono do hit “Hear Me Now”, feita em parceria com Bruno Martini e o cantor Zeeba, lançada em outubro de 2016 pela gravadora Spinnin Records, Alok coleciona sucessos e prêmios. Em 2017, em turnê, pela Europa, por exemplo, recebeu o disco de Platina Duplo, na Itália, e Disco de Ouro, na França. Confira o clipe da música “Hear Me Now”.

parintinsnoticias.com