Diversidade e Resistência são destaques na segunda noite do Garantido

No momento da toada “Cores da Fé”, o Bumbá mais campeão de Parintins reuniu representantes da fé católica, umbanda, indígena e outras crenças que tornam o mundo tão diverso. “Viva a diversidade, bandeira do boi da promessa”, entoa o discurso poético e crítico da toada vermelha que emocionou a todos.

Um dos momentos mais impressionantes do Festival 2018, a lenda amazônica da “Matinta Perê” superou os 20 metros de altura, feita pelo artista Roberto Reis. Os movimentos realistas das alegorias, transformações, e a aparição da rainha do folclore Brenda Beltrão, enlouqueceu o público nas arquibancadas

O ritual indígena trouxe para a arena o “Marupiara, guerreiro Mundurucu”. Cada desafio do guerreiro Marupiara era detalhado na alegoria do artista Marialva Brandão. O pajé dos pajés André Nascimento e a cunhã-poranga Isabelle Nogueira, surgiram no ritual de iniciação Mundurucu.

A galera vermelha e branca mais uma vez mostrou a força do povo da Resistência Cultural. Vários foram as demonstrações de satisfação e certeza da Vitória que não finalizaram com a apresentação do Garantido. Nas escadas, o item 19 se juntou a Batucada que saiu em comemoração a apresentação memorável do Boi de Lindolfo.