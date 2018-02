Discípulo da arte parintinense se destaca no Carnaval de Manaus

Compondo equipes dos artistas parintinenses Juarez Lima, Sabazinho Cardoso (escultura em ferro e isopor) e Clemberg Castro (pinturas), o manauara Jonilton Nogueira Cardoso aperfeiçoou as técnicas da arte parintinense e desde o ano passado comanda os trabalhos na Gremio Recreativo Escola de Samba Vila da Barra no Carnaval de Manaus.

A Escola de Samba do bairro da Compensa é a caçula do grupo especial do carnaval manauara. Estreando em 2017, a escola conseguiu se manter no grupo especial, com ajuda das notas máximas recebidas no quesito alegoria e adereço. “Ano passado foi um desafio para todos da escola, mas ele foi vencido. Graças a Deus conseguimos fazer com toda equipe um excelente trabalho recompensado com as notas máximas e para esse ano (2018) a expectativa é muito grande. A escola fez um projeto audacioso para lutar por esse título que é tão sonhado por todos. Para isso, desde os três carros, assim como a comissão de frente da escola trará inovações e surpresas”, destacou Jonilton Cardoso.

Sobre o tema “O Grito”, o artista diz que o samba-enredo da escola levará para a avenida, desde o grito da independência, como estamos no ano de Copa do Mundo e com ela o grito de gol, o grito do real momento político do nosso Brasil, dizendo não a corrupção e o não ao preconceito. “É um tema audacioso que foi muito bem explorado pelo nosso carnavalesco Thiago Fartto”, ressaltou.

Jonilton comanda uma equipe de 15 pessoas dentre soldador, escultor, pintor, costureira, aderecista e auxiliares. A escola tem como presidente Apolo Ferreira e é a última a desfilar no Sambódromo no dia 10 de fevereiro, levando cerca de 3.600 brincantes, três alegorias e 20 alas.

O Artista

Joba como é conhecido no meio da arte, trabalha há 10 anos como artista profissional, com trabalhos realizados a frente ou compondo equipes em várias cidades do Brasil (São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Porto Alegre e há dois anos em Manaus) e até fora do Brasil (Africa do Sul).

Há cinco anos em parceria com Raissa Castro e Amanda Santos, Cardoso realiza os figurinos para apresentação teatral da Academia Backstage (estúdio de dança) na Capital.

Kedson Silva/JI