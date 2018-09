Dirigentes de Garantido e Caprichoso declaram apoio a Amazonino Mendes

O maior apoio recebido pelo Festival de Parintins dos últimos anos e o compromisso de ampliação das parcerias efetivas que visam a melhoria do maior evento folclórico no país, levaram os presidentes e vices presidentes de Garantido e Caprichoso a declarar apoio a Amazonino Mendes ao Governo do Estado do Amazonas. O governador demonstrou que além de ser visionário construindo o bumbódromo em 1988 voltou 30 anos depois realizando investimentos robustos na festa que há vários anos sofria com a falta de investimentos financeiros relevantes por parte do Governo do Estado.

Além do boi de arena parcerias do Governo do Amazonas possibilitaram que as agremiações pudessem diminuir suas dívidas no âmbito da Justiça do Trabalho.

Neste sábado os presidentes Fábio Cardoso do Garantido e Babá Tupinambá do Caprichoso e seus respectivos vices Messias Albuquerque e Jender Lobato conversaram com Amazonino e reafirmaram que caminharão com o 12 nesta eleição.

Para o presidente do Caprichoso Babá Tupinambá, a escolha por Amazonino Mendes não desmerece outros candidatos, mas deixa claro o reconhecimento por quem tem efetivamente ajudado a festa e se compromissado a mais parcerias benéficas ao evento.

“Não há como não reconhecer o amor de Amazonino Mendes pelo nosso festival. Em 2018 ele mais uma vez mostrou porque na história foi o maior apoiador do evento que deu identidade cultural ao estado do Amazonas”, disse Fábio Cardoso.

Márcio Costa