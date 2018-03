Diretor do SAAE presta esclarecimentos na Câmara de Parintins

No dia 15 de março o parlamento municipal recebeu a presença do Diretor do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Nelson Campos, para prestar esclarecimentos sobre o sistema operacional e de abastecimento de água na zona urbana e rural de Parintins. O pedido, de autoria do vereador Marcos da Luz (PRB), foi aprovado por unanimidade na sessão do dia 06 de março. Participaram da reunião o Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) e os vereadores Afonso Caburi (PTB), Bertoldo Pontes (PSL), Marcos da Luz, Maria Alencar (PSD), Telo Pinto (PSDB) e Tião Teixeira (PTB).

O Diretor do SAAE Nelson Campos destacou respeitar o Poder Legislativo e frisou que todo servidor público tem que prestar contas e esclarecimentos à população. Assim, enfatizou executar em um ano inúmeras melhorias e ampliação de rede de abastecimento de água, mesmo com dificuldades no orçamento.

Ele apresentou projeção financeira e informou que mensalmente a folha de pagamento e a cota de energia elétrica consomem mais de 80% do orçamento. Disse que o índice de inadimplência até 31 de dezembro de 2016 era de mais de cinco milhões de reais; até 28 de fevereiro de 2018 era de três milhões, trezentos e vinte e seis mil e oitocentos e três reais. Com isso, o SAAE obteve recuperação de inadimplência no montante de R$ 1.690.721,73, com percentual de recuperação de 34%.

Sobre ampliação e recuperação de rede, na zona urbana as áreas beneficiadas foram: Tonzinho Saunier, expansão do Distrito Industrial e Pascoal Alággio; na zona rural as comunidades favorecidas foram: Bairro Treze Mocambo, Santa Maria da Valéria, Badajós, Arizona, Fluminense, Santo Antônio do Mocambo e Canarinho do Jará (em conclusão). No período de 2017/2018, houve duas novas ligações, sendo no Pascoal Alággio e Vila Cristina.

“Muitas vezes eu sou obrigado a responder de forma negativa aos Requerimentos dos parlamentares, não por má vontade, mas porque eu não disponho de dotação orçamentária nem viabilidade econômica para manter o sistema funcionando. E ainda preciso comprovar todas as minhas ações ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Eu preciso agir dentro das normas e nossa preocupação é levar água de qualidade a todos os parintinenses”, explicou Nelson Campos.

De acordo com Marcos da Luz, o sistema de abastecimento de água não recebe os investimentos necessários dentro dos padrões estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores do governo. Dessa forma, anseia que a autarquia disponibilize água de qualidade para o município de Parintins.

“Quero agradecer a presença, o atendimento e a exposição feita pelo Diretor do SAAE Nelson Campos. Assim, esta Casa cumpre o seu papel, pois quando fizemos o pedido de esclarecimento, não é nenhum tipo de ação específica contra o diretor, mas é a tentativa de conhecer melhor e também de contribuir melhor para entendimento da população”, afirmou Marcos.

O vereador Telo Pinto falou que a Casa Legislativa não tem intenção de cassar ou ferir ninguém, mas acredita na importância de discussões com esta. “São dados esclarecedores apresentados nesta audiência e queremos isso, a parceria para entender como vem funcionando essa autarquia. Isso porque o SAAE era tido como referência no Estado do Amazonas e, infelizmente, houve sucateamento e aumento da população e entendemos que o SAAE precisa fazer os investimentos e arrecadação”, frisou.

Texto e Fotos: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins