Diocese de Parintins comemora os 18 anos de Ordenação do Padre Rui Canto

O jovem padre Rui Canto, desde 2010 servindo a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, sera parabenizado na Santa Missa das 19:30h de hoje (Divulgação)

Padre Rui concedeu uma rápida entrevista ao JI, veja:

QUANTOS ANOS DE ORDENADO PADRE?

18 anos. Fui ordenado no Dia 8 de Janeiro de 2000.

QUEM FEZ A ORDENAÇÃO, EM QUAL CATEDRAL?

Fui ordenado pela imposição das mãos e oração consecratoria de Dom Giuliano Frigeni. Na catedral de Nossa Senhora do Carmo.

O SENHOR JA SERVIU EM QUAIS IGREJAS?

De 1999 ainda diácono ate 2004 trabalhei no serviço de animação vocacional da Diocese e sendo padre de apoio da catedral e comunidade São Benedito.

De 2005 a 2010. Fui administrador paroquial da então Área Missionária São Sebastião. Hoje Paróquia.

De 2010 ate a presente data Pároco da paróquia Nossa Senhora do Carmo.

HOUVE ALGUM MOMENTO EM QUE O SENHOR QUIS DESISTIR DE SEGUIR SEU CAMINHO?

Desejei servir a Deus e a Igreja nessa vocação. Fiz os passos e a igreja me confirmou nesse ministério. Sou muito feliz e realizado. Altos e baixos todo ser humano vive na sua trajetória, mas em nenhum momento pensei em outra coisa senão continuar sendo padre.

Momentos marcantes muitos nesses 18 anos. Celebrar os sacramentos… Próprios do. Ministério. Eucarística, confissão, unção dos enfermos. Com experiências lindas e consoladoras. Celebrar matrimônio de irmãos, sobrinhos, batizar os sobrinhos… Servir na minha diocese.

QUAL O HORARIO DA MISSA DE HOJE PARA SER LEMBRADA SUA ORDENAÇÃO?

Horário da missa hoje as 19:30h. Muito para agradecer.

O JORNAL DA ILHA agradece a atenção do nobre Padre, e parabeniza pelos serviços prestados a nossa comunidade. Felicidades, com as bênçãos de Deus e Nossa Senhora do Carmo.

Carlos Frazão/JI