Dia do Marinheiro comemorado em Parintins

Cerimônia marcada por condecorações aos militares e Amigos da Marinha.

Parintins- Em comemoração ao Dia Alusivo ao Dia do Marinheiro(13), a Agência Fluvial Parintins realizou cerimônia antecipada nesta terça-feira, (12)com entrega de medalhas Mérito da Marinha e Amigo da Marinha.

A cerimônia iniciou com a mensagem do almirante-de-esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, atual Comandante da Marinha do Brasil e do Presidente do Brasil Michel Temmer.

Durante a cerimônia foi entregue a medalha Mérito da Marinha aos militares Paulo Amaral com 1.670 dias de mar, ao sub oficial Sergio de Oliveira Moreira, com 1.640 dias e ao sargento Everton Mata dos Santos que possui 1.066 dias.

Santos lembrou uma das missões na Antártida, operação Antar-27.

“Foram seis meses de missão e lá ocorreu um acidente na travesia do temido mar de Dreck. O mar virou, o navio começou a jogar, mas conseguimos chegar a base de Ushuaia”, recorda.

Também foi condecorada a senhora Rejane do Socorro, que há vinte anos milita na àrea da navegação, agraciada com a Medalha Amigos da Marinha.

O agente da Agência Fluvial de Parintins, Marcelo Barrios, considera o Mérito a maior condecoraço pelo reconhecimento do momento e dedicação dos militares.” O reconhecimento se deve também às nossas famílias que muitas vezes sofrem com a distância. Parabéns aos homens e mulheres do mar” disse Barrios.

O presidente da Soamar/ Parintins, Nelson Brelaz, saudou a senhora Rejane, que recebeu a Medalha Amigos da Marinha. Lembrou as ações do Almirante Tamandaré, desejou sorte ao Almirante Hecht e ao Capitão Marcelo Barrios que deixam suas funções nos próximos dias. Saudou o novo comandante da agência Parintins, José Carlos Sá que assumirá em janeiro.

Josene Araújo

Diretora de Comunicação

Soamar/Parintins