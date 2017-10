Dia das Crianças no Caprichoso será comemorado com Tarde Alegre Infantil

Pelo segundo ano consecutivo, a diretoria do Boi-Bumbá Caprichoso, por meio do presidente Babá Tupinambá, e o vice-presidente, Jender Lobato, festeja o Dia das Crianças com Tarde Alegre Infantil no curral Zeca Xibelão. A programação preparada para o dia 12 de outubro inicia às 16 horas, com distribuição de brinquedos e muito mais novidades.

A Tarde Alegre Infantil será apresentada pelo sócio, Walter Lobato. O presidente Babá Tupinambá convida os pais a levarem os torcedores mirins para comemorar a festa especial em homenagem ao Dia das Crianças azuladas.

Caprichoso confirma presença na festa de aniversário de Parintins

A diretoria do Boi Caprichoso confirmou participação do bumbá na festa de aniversário de 165 anos de fundação do município de Parintins, na Praça Cristo Redentor, no dia 15 de outubro. O Boi de Parintins, o Caprichoso, vai cantar parabéns a cidade com a presença de itens coletivos e individuais, ao som do ritmo cadenciado da Marujada de Guerra. O diretor administrativo do bumbá, Ewaldo Cunha, em nome do presidente Babá Tupinambá, reuniu com a organização da festa, a Secretaria Municipal de Cultura (Semtur), para definir a participação do Boi Caprichoso no evento, nesta segunda-feira, 09 de outubro. Além dos itens, o show do Caprichoso terá muitas surpresas.

Boi Caprichoso inicia entrega de DVD 2017 aos sócios

No mês de aniversário do bumbá campeão do Festival Folclórico de Parintins, o Boi Caprichoso presenteia os associados em dia com as mensalidades com a entrega do DVD 2017 “A Poética do Imaginário Caboclo”. Desde a semana, os sócios podem receber o produto audiovisual com os sucessos de 2017 nos escritórios em Parintins e em Manaus.

Gravado ao vivo em Parintins, no mês de março, pela produtora Paulino Produções, o DVD Caprichoso 2017 é resultado do compromisso do presidente Babá Tupinambá e do vice-presidente Jender Lobato assumido com os sócios. O produto audiovisual do boi campeão do festival está disponível para venda em Manaus na Disco Laser, na Henrique Martins e Avenida 7 de Setembro, Livraria Leitura no Amazonas Shoping e na loja Encanto Amazônico, no Aeroporto Eduardo Gomes e em Parintins na Loja Vitrine Azul, a loja oficial do Boi Caprichoso.

Assessoria de Imprensa