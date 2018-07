Dez anos de sonho, adeus aos prantos e dever cumprido: Dianná se despede da arena

Tweet no Twitter

(Foto: Euzivaldo Queiroz)

Por dez longos anos, religiosamente, Brena Dianná carregou o peso de incorporar o espírito da Rainha do Folclore do Caprichoso. Dez longos anos defendendo um item, uma cor e uma história que foi escrita muito antes de dar seus primeiros passos dentro do Bumbódromo. Uma história que escreveu suas últimas linhas na noite da madrugada desta segunda-feira (2) de julho de 2018.

Mais do que ovacionada, Dianná foi louvada pela torcida azul e branco. A item nº 8 transcendeu na arena. Foi muito além de uma evolução. Vestindo lindo traje verde e amarelo, ela ficou à frente da alegoria “Boto Romanceiro”. Mas a noite era muito maior que isso. Significava mais.

“Foi uma noite maravilhosa. Achei que não ia conseguir contar as minhas lágrimas. E não consegui, mesmo. Afinal… São dez anos. Eu não fui ali para ser julgada por jurado nenhum. Eu entrei ali, nessa noite, para brincar de boi. Para comemorar com a minha galera”, declarou na saída da arena

Enquanto era escoltada pela marujada, membros da comissão passavam pela eterna Rainha aos berros: hashtag fica Brena! Ela riu, e reforçou: “saio na hora certa. Mesmo sendo a escolha mais difícil da minha vida”.

“Não dá para deixar isso (história com o boi) de lado. Essa é a minha história caprichosa. Não tem como me desligar das minhas raízes. Foi muito difícil tomar a decisão. Mas não é mais bonito sair aos dez anos do que aos 11 ou 12? É uma satisfação gigantesca. Nunca pensei que chegaria tão longe”.

Dianná deixa agora as fantasias no armário e corre atrás da sua outra carreira profissionail. Corre atrás de um sonho que ainda não cumpriu, mas que está apenas no começo.

“Eu sou formada em Direito, vou focar. Vou fazer concurso para ser delegada, que é o que sempre foi o meu sonho. Quero investir na minha carreira profissional. Mas não acaba aí. Eu continuo sendo item no meu boi. Assumo agora o item 19, vou para a galera”.