DESOCUPADOS DEPREDAM GINÁSIO DE ESPORTES DE PARINTINS DURANTE JEP’s

Destruição das torneiras, pias, canos e pixação das paredes são algumas das destruições deixadas por desocupados que estão aproveitando o período dos jogos escolares para cometer o ato de vandalismo.

Pelo whatsApp, o administrador do ginásio, professor Mauro Mendes, apresentou indignação com relação a prática infratora e a falta de segurança no espaço esportivo: “Venho aqui mostrar toda minha indignação quanto a utilização do GINÁSIO pois estamos apenas começando os jogos e vandalismo já supera todos os eventos anteriores realizado neste logradouro esportivo. O banheiro masculino não tem mas nenhuma torneira. Não temos segurança e também não temos o controle de entrada de bebida alcoólica no ginásio”.

Ao saber do ocorrido, o prefeito Bi Garcia se reuniu com a coordenadora regional da Seduc, Odinéa Garcia, secretário da Semed, João Costa e subsecretário Azamor Pessoa para tratar da logística dos Jogos Escolares locais e da disputa da Seletiva do PóloIII. “Acabamos de sair dessa reunião com o prefeito que já autorizou as nossas reivindicações e se Deus quiser vamos contornar essas situações. Já foi providenciado pessoal para limpeza do ginásio e demais locais de disputa, pessoas para os banheiros e principalmente segurança durante o evento”, informou Odinéa Garcia.

Kedson Silva/JI

Foto: Mauro Mendes