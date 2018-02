Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro 2018

Desfile da Beija-flor, campeã do carnaval do Rio de Janeiro em 2018 – Fernando Grilli/RioTur

Confira a ordem do Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro:

1) Mocidade – Sexto lugar do Grupo Especial

2) Mangueira – Quinto lugar do Grupo Especial

3) Portela – Quarto lugar do Grupo Especial

4) Salgueiro – Terceiro lugar do Grupo Especial

5) Paraíso do Tuiuti – Vice-campeã do Grupo Especial

6) Beija-Flor – Campeã do Grupo Especial

O desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro será no sábado (17/2) com transmissão ao vivo da Marquês de Sapucaí a partir de 20h30. A jornalista Luciana Barreto e o radialista Tiago Alves conversam com especialistas que falam sobre o resultado da apuração na Apoteose e ilustram o espetáculo das seis agremiações que retornam à Passarela do Samba.

O escritor Fábio Fabato e o cantor Paulinho Mocidade fazem os comentários iniciais. A equipe da TV Brasil ainda recebe a carnavalesca Maria Augusta, o jornalista Leonardo Bruno, a sambista Nilze Carvalho, a escritora e pesquisadora Raquel Valença, o jornalista Anderson Baltar e a jornalista Bárbara Pereira.

A transmissão conta com a participação do radialista Cadu Freitas, da Rádio MEC, no início da cobertura. As repórteres Flavia Grossi e Marília Arrigoni acompanham o desfile da concentração. Já os repórteres Maurício de Almeida e Paulo Garritano mostram as emoções do primeiro recuo da bateria. Na dispersão, Thiago Pimenta e Daniela Christoffer contam a reação dos integrantes das escolas após o desfile.

