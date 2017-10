Desbravadores são homenageados na Câmara Municipal de Parintins

A Câmara Municipal de Parintins realizou nesta quinta-feira, 19 de outubro, uma Sessão Especial em homenagem ao Dia Mundial dos Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, propositura de autoria do vereador Tião Teixeira (PTB). A solenidade contou com a presença do Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) e dos vereadores Marcos da Luz (PRB) e Telo Pinto (PSDB); da Sargento Silma, representante da Polícia Militar; de alunos do Pelotão Mirim e da população em geral.

A mesa dos trabalhos também contou com a participação da Professora Késia Barbosa, representante do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ); do Pastor David Carvalho; do Pastor Rondineli Oliveira e do senhor João Ferreira, Tuxaua da Aldeia Ponta Alegre do Rio Andirá e representante dos povos indígenas. No início da solenidade, o público presente assistiu um vídeo institucional de destaque das atividades desenvolvidas pelos Desbravadores.

De acordo com Tião Teixeira, os Desbravadores começaram sua história em Parintins no ano de 2002 com a implantação do Clube Atlântico Norte e de lá para cá o grupo só cresceu com serviços relevantes na comunidade. Os clubes, afirmou Tião, têm se dedicado ao trabalho voluntário com o público de crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 15 anos.

“Os Desbravadores tiram os jovens do caminho das drogas, da exploração do trabalho infantil, da marginalidade, da exploração sexual, entre outros malefícios sociais”, evidenciou.

O Pastor David Carvalho, do Distrito Parintins Central, frisou envolver-se em grupos de desbravadores em 1992, quando tinha apenas 12 anos. Segundo ele, um desbravador é alguém que permanece firme e fiel a Jesus, é pesquisador e explorador de novos conhecimentos.

A Professora Késia Barbosa parabenizou o vereador Tião Teixeira pela propositura e afirmou que a sociedade parintinense está em débito com a Igreja Adventista do Sétimo Dia e com os Desbravadores. O Tuxaua João Ferreira destacou a importância da homenagem aos Soldados de Cristo, os quais sempre estão disponíveis a todo trabalho social em prol ao povo.

O vereador Marcos da Luz enfatizou a necessidade de valorização e reconhecimento dos Clubes de Desbravadores de Parintins. Isso porque, disse ele, os mesmos contribuem significativamente na orientação de crianças e adolescentes como cidadãos instruídos, que cuidam de seu físico, de seus alimentos, de seu espírito.

Os representantes dos Clubes de Desbravadores dos bairros de Parintins receberam certificados de gratidão e homenagem pelas atividades desenvolvidas neste município. A solenidade teve como objetivo principal reconhecer o trabalho social realizado pelos Desbravadores em favor dos cidadãos parintinenses.

Os Clubes de Desbravadores são formados por meninos e meninas com idades entre 10 e 15 anos, de diferentes classes sociais, cor e religião. Eles reúnem-se uma vez por semana para aprender a desenvolver habilidades, talentos, percepções e o gosto pela natureza.

Texto: Mayara Carneiro

Fotos: Elisia Monteiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins