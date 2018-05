Delegação de Boa Vista do Ramos desembarca em Parintins

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Depois de 19 horas de viagem pelo Rio Amazonas, a delegação da cidade de Boa Vista do Ramos desembarcou em Parintins na manhã desta quarta-feira (23) em Parintins. A delegação composta por 230 pessoas, entre alunos/atletas, professores, treinadores e merendeiras foram recepcionados pela coordenação da Comjel e estão hospedados na Escola Municipal Claudemir Carvalho, no bairro Palmares.

O secretário de esporte da Princezinha do Ramos, Márcio Cesar Silva enaltece que “ao longo dos meses a gente vem organizando as nossas equipes que envolvem as cinco escolas da rede estadual e municipal, trazendo para essa disputa uma faixa de 200 atletas”.

Sobre o início da competição, o secretário destaca que a expectativa é muito grande e “para nós é um momento de muita alegria e satisfação estarmos em Parintins representando nosso município. Antes não tinhamos uma expressão no esporte e ao longo desses dois anos, Boa Vista cresceu bastante na questão esportiva. E esses resultados para nós e para o prefeito Eraldo CB é um marco e vamos continuar trabalhando para que possamos levar essa juventude a focar no esporte”.

Márcio Cesar ressalta que um dos objetivos é “conquistar medalhas de ouro para que possamos chegar até os jogos em Manaus e termos representar novamente nos jogos nacionais como aconteceu ano passado (2017)”.

O atual campeão amazonense no vôlei de areia, Arthur Ygor Andrade formará dupla esse ano como Eduardo Gomez e diz estar ancioso e muito feliz em participar novamente da disputa escolar. “Esse ano tive que formar uma nova parceria, mas graças a Deus achei um parceiro a altura (Eduardo Gomes) e juntos estamos vivendo um momento espirtivo muito bom. Estamos preparados e vamos lutar novamente por um lugar no pódio”, acrescentou.

O atleta boa-vistense fez dupla em 2017 com Lucas Santos e juntos representarão o Amazonas, na modalidade vôlei de praia, categoria juvenil dos Jogos Escolares da Juventude que aconteceu em Brasília-DF.

As demais delegações de Barreirinha, Nhamundá e Maués desembarcam amanhã (24) na Ilha.

Kedson Silva/JI