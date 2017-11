Definidos confrontos das semifinais do Parintinzão

Uma reunião nesta segunda-feira, 27, entre os presidentes e representantes dos quatro times e os coordenadores da Coordenadoria de Juventude, Esporte e Lazer (COMJEL), Valdete Prestes e Tristão Cruz, ficou definido através de sorteio os confrontos e as datas das partidas da semifinal do Campeonato Parintinense de Futebol, o Parintinzão.

Os jogos serão em duas partidas (ida e volta) ficando definido os seguintes confrontos nas seguintes datas:

Jogo de Ida: Quinta-feira, 30

18h: Corinthians x Esporte

19h30: São Cristóvão x Estrela

Jogos de Volta: Terça-feira, 05

18h: Estrela x São Cristóvão

17h30: Esporte x Corinthians

A coordenadora da COMJEL, Valdete Prestes, responsável pela competição avaliou a reunião e afirma que “foi muito proveitosa, decidida junto aos clubes e com as disputas seguindo o regulamento sendo as partidas da semifinal em dois jogos (ida e volta) marcados para o dia 30/11 e 05/12 com o horário retornando para às 18h a pedido dos clubes”.

O treinador da equipe do Estrela do Norte, Mateus Farias diz que está sendo uma das melhores disputas já realizadas no Tupyzão. Está sendo um campeonato transparente com a COMJEL ouvindo e tomando decisões juntos com os clubes. Isso demonstra compromisso com o nosso futebol e só tenho a parabenizar o prefeito e toda equipe da Coordenadoria de Esportes que estão empenhados nessa luta para reerguer o futebol parintinense”.

