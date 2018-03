Definidos confrontos das quartas de finais da Copa Alvorada de Futsal

Equipe Grupo Barreirinha&Fazenda Nogueira a melhor equipe da primeira fase da Copa

A última rodada da primeira fase realizada na quinta-feira, 15, no ginásio Elias Assayag, defininiu os confrontos da segunda fase (quarta de final) da Copa Alvorada de Futsal no naipe masculino. De acordo com o coordenador da competição, Neuselino Santarém, nessa segunda fase as disputas serão em dois jogos (ida e volta) sem vantagem de gols. “O número de gols marcados no primeiro confronto em caso de vitória não valem como saldo de gols para a segunda partida. A equipe vencedora do primeiro jogo, terá vantagem de jogar pelo empate no segundo confronto para se classificar para a semifinal”, explica Nelselino.

Os confrontos ficaram assim definidos:

Atlético Nhamundá x Terra Santa

Atlético Mocambo x Peladeiros

Fazenda Nogueira x Sapolândia

F. Tá na Veia x Perebas Futsal

Na avaliação do torcedor, C.F. Tá na Veia, Grupo Barreirinha&Fazenda Nogueira e Atlético Nhamundá foram as melhores equipes da primeira fase e são consideradas favoritas ao título de 2018.

No Feminino:

Realizada também em dois jogos, a fase “mata-mata” das quartas de finais já iniciou na quinta-feira (15) e teve os seguintes resultados:

1 – jogo: Nhamundá 01 x 01 Perebas Start

2 – jogo: Barreirinha 01 x 01 Real Parintins

Kedson Silva/JI