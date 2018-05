Defensoria Pública realiza mutirão em parceria com a Prefeitura

A Prefeitura de Parintins é parceria da Defensoria Pública do Estado do Amazonas no mutirão que acontece esta semana para atender casos de família. Serão aproximadamente 800 atendimentos que irão ocorrer no Polo Zeca Pontes, localizado na Avenida Paraíba, bairro Itaúna I. Uma equipe de cinco defensores públicos veio de Manaus para dar suporte aos profissionais de Parintins.

De acordo com a defensora pública Caroline Braz, que coordena os trabalhos, os atendimentos oferecidos são para ações de divórcio, pensão alimentícia, investigação de paternidade, dissolução de união estável, guarda de criança e retificação de registros públicos. “Serão duzentas senhas distribuídas diariamente e os atendimentos prosseguem até as 12h de quinta-feira, 24,” informa.

O mutirão tem a parceria também do Fórum de Justiça, através da 3ª Vara da Comar de Parintins. O diretor da comarca, João Vinicius, assegura que os processos que têm a possibilidade de audiência pública estão ocorrendo na defensoria. No caso de acordo entre as partes envolvidas, o documento será encaminhado ao fórum para a homologação do juiz. “O mutirão é válido, pois vai desafogar a grande demanda existente em Parintins”, disse.

A expectativa da administração municipal, através da Semasth, era grande quanto à realização do mutirão em decorrência dos inúmeros casos relatados dentro dos CRAS e CREAS, principalmente envolvendo idosos. Para a secretária Zeila Cardoso, o mutirão é um ganho importante e a parceria com a Defensoria Pública se fortalece. “Estamos aqui para apoiar no que for necessário para que as pessoas consigam resolver suas pendências judiciais e que a tranquilidade exista no meio familiar”, concluiu.

