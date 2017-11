DEFENSORIA PÚBLICA INAUGUROU UNIDADE NO BAIXO AMAZONAS

Tweet no Twitter

Os municípios de Parintins, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Barreirinha ganharam na manhã de ontem, 24, a unidade “Polo Zeca Pontes”, localizada em solo parintinense, da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). A solenidade de inauguração foi presidida pelo defensor geral, Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, que se emocionou ao entregar a sede e apresentar os cinco defensores.

Há quase um ano a defensoria estava sem representante na região, o que inviabilizava o andamento dos processos de família e criminais.

Também foram anunciados os defensores Inácio de Araújo Navarro, Natasha Yukie Hara de Oliveira, Marcos Roberto D’Agnessa Trippo, Lorena Torres do Rosário e Luise Torres de Araújo Lima. “Não existe a possibilidade de Parintins ficar nem um dia sem defensor, porque esse polo aqui é todo custeado pela defensoria”, garantiu Rafael Vinheiro, anunciando que haverá concurso para a contratação de servidores locais.

A previsão é de trezentos atendimentos diários. Para o Juiz Fábio César Olintho, que acumula a 1ª e 2ª vara da comarca de Parintins, o retorno da defensoria é uma vitória para a população do Baixo Amazonas. “Nós encontrávamos diversas dificuldades principalmente nos processos de família e criminais, pois sem a defensoria as partes sem patrocínio, sem representante não tinham como pleitear diante dos juízes. Assim, todos nós comemoramos o retorno”, explica.

A solenidade contou ainda com a presença de políticos como o prefeito de Parintins, Bi Garcia, e os deputados estaduais David Almeida, Francisco Souza, Abdala Fraxe e Sabá Reis. O nome do pólo Zeca Pontes é uma homenagem ao pai de Sabá Reis já falecido. A Defensoria em Parintins está localizada na Rua Paraíba, 3771, Bairro Itaúna I.

Fotos: Melk Guerreiro e Naldo Silva

Carlos Alexandre | 24 Horas

[email protected]