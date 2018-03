Decisão do Campeonato de Master acontece nesse sábado em Parintins

Está marcado para sábado (03 de março) no estádio Tupy Cantanhede, o segundo confronto da final entre Amazonas e Nacional, do Campeonato de Master “Quem Ganha Com Isso é Parintins”, coordenado pelo desportista Ocivaldo Santos, o “Codo” que promete uma grande programação festiva no decorrer da decisão em parceria com a Coordenadoria de Juventude, Esporte e Lazer (COMJEL).

Para a Decisão

Por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1, o Nacional entra em campo contra o Amazonas precisando apenas de um empate para ser campeão. “Vai ser mais um jogo difícil. Treinamos forte esses dias e apesar de termos vencido o primeiro jogo, vamos para essa final em busca de mais uma vitória e da conquista de mais esse título”, destacou o atacante Adson Torpedo, autor dos dois gols do Tricolor de Aço no primeiro confronto.

Pelo lado do Amazonas, o jogador Rony Franco que desfalcou a equipe no primeiro jogo, retorna ao time e promete “vamos para esse segundo jogo com o time completo. Estamos nos preparando através dos treinos no meio de semana e prometo que a história será outra e lutar em campo para reverter esse placar e conquistar mais esse título”. O atacante Pelezinho também estará em campo reforçando o rubro negro parintinense nessa grande final.

Kedson Silva/JI