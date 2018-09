Debate com candidatos à ALEAM em Parintins

As representações discente do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (Icsez) realizam na próxima quarta-feira (26) o Debate Eleitoral entre os candidatos (a) a Deputado (a) Estadual para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) por Parintins (distante 369km de Manaus).

Segundo Arcenildo Souza, Representante Discente do Conselho Diretor (Condir) e Conselho Superior Universitário (Consuni), o objetivo do evento é trazer estes candidatos até a Universidade, espaço democrático de diálogo e construção de conhecimento, onde possam explanar suas propostas para o Amazonas. “Nosso objetivo é trazê-los até o Instituto, para que através de um debate num formato amplo e democrático, possam apresentar suas ideias e propostas para o povo amazonense, caso sejam eleitos”.

De acordo com a organização do evento, os candidatos convidados a participarem são: Alessandro Souza (PRTB), Alexandre da Carbrás (AVANTE), João Pedro Gonçalves (PT), Juscelino Manso (PSB), Maria Alencar (PSD), Tony Medeiros (PSD), Rossy Amoedo (SOLIDARIEDADE), Sabá Reis (PR), Saulo Vianna (PPS), Sargento Manoel Lopes (PATRIOTA), Sirlan Cohen (PMN).

“Nós convidamos a comunidade acadêmica de Parintins a virem participar, assim como também também população parintinense, pois temos muito a ganhar, tanto aqueles que ainda encontram-se indecisos em relação ao seu voto, como também aqueles que já escolheram os seus candidatos”, termina Arcenildo Souza.

O debate têm início as 19 horas e acontece no Auditório da referida Instituição Pública de Ensino Superior.

Daniel Brandão/Redação/UFAM