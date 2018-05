De Parintins para o mundo ver porque desde criança a gente brinca boi!

O grupo Sem Limites do Boi foi criado há três anos.

O Grupo SEM LIMITES DO BOI é constituído por apaixonados contrários ou não, azuis e vermelhos parintinenses, paraenses que, tem até italiano, mesmo com a rivalidade transformam um pedacinho de Belém no Pará no universo parintintin. Uma vez por mês atraem parintinenses e amigos para vivenciar as toadas de Boi Caprichoso e Garantido no centro da capital paraense.

Eles se reuniam na sacada do apartamento de um deles, mas o espaço ficou pequeno para tanta gente apaixonada. A decisão foi compartilhar e matar a saudade no espaço Bar Centro Histórico em parceria com participantes das tribos Mundurucus e Muirapinima de Juruti.

Assim a gente vai ficando com mais vontade de chegar junho para ir pra Parintins!!!

