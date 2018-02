David recebeu as candidatas a Miss Amazonas na sala da presidência

“Nunca esta sala recebeu tantas pessoas bonitas quanto hoje”. Com essa frase bem-humorada, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida, recebeu, na manhã de terça-feira (20), na sala da presidência da Casa, as candidatas ao concurso Miss Amazonas 2018. Ao lado dos também parlamentares Sabá Reis – patrono do evento -, Alessandra Campêlo e Francisco Souza, David desejou boa sorte às moças e destacou que essa é uma oportunidade para elas trilharem um caminho de sucesso na vida.

“Os caminhos se abrem, as possibilidades se ampliam num concurso como este. Elas estão iniciando uma trajetória e esperamos que possa ser exitosa e que o empenho delas possa ser recompensado. Todas são vitoriosas. Todas são lindas, mas só uma vai representar a beleza da mulher amazonense no Miss Brasil e quiçá no Miss Universo. Eu desejo sucesso a essas meninas. A beleza da mulher amazonense será muito bem representada” disse.

Este ano, o concurso conta com mais participantes do interior. Ao todo, são 20 candidatas, sendo 13 de municípios e outras sete representando empresas que apoiam o Miss Amazonas. A campeã vai ser conhecida no dia 28 de março, no Centro de Convenções Vasco Vasques.

“Os concursos no âmbito dos municípios movimentou muito o interior. Eu acredito que esse ano o Miss Amazonas terá mais legitimidade porque tem uma representação maior. Nós parlamentares, como representantes do povo, precisamos apoiar”, falou o deputado Sabá Reis.

O coordenador do evento, Lucius Gonçalves, destacou que essa foi a primeira vez que a classe política apoia , de fato, o evento.

“Sempre que há uma campeã, elas visitam os poderes, mas agora elas fizeram a visita antes do concurso”, afirmou.

Oportunidade

Representante de uma empresa do segmento de cosméticos, Fernanda Cunha, 24, agradeceu o apoio dos deputados. Ela espera que o concurso abra novas possibilidades para a carreira.

“Acredito que a partir do Miss Amazonas posso alçar outros voos na minha vida. Não sei se vou vencer, mas sei que a visibilidade pode abrir portas. Só depende da minha dedicação”, falou.

Já Mayra Dias, 26, vem lá do município de Itacoatiara. Para a jovem, independente de quem vença, o Amazonas estará bem representado.

“São todas lindas. Estou feliz por estar aqui e representar a minha cidade. Nasci em Itacoatiara, fui criada em Nova Olinda do Norte, mas fico feliz de levar a bandeira de onde nasci. Sou apaixonada pelo interior e quero mostrar isso no concurso”, disse.

correiodaamazonia.com/

-Foto: Dhyeizo Lemos