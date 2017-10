CREF ganha representação em Parintins

Com o objetivo de fornecer profissionais habilitados para cuidar com responsabilidade da qualidade de vida da sociedade parintinense, o Conselho Regional de Educação Física, CREF, ganha uma representação em Parintins.

Uma reunião na noite de terça-feira, 24, na Universidade a Distância, UNOPAR, reuniu os representantes do CREF na cidade para repassar informações sobre as atividades que serão desenvolvidas. “Junto comigo, somos seis membros que atuarão aqui na cidade. Primeiramente estou repassando orientações do curso que fizemos em Manaus com a diretoria do CREF e os membros do CREF 8 que abrange todos os Estados da região Norte”, informou o coordenador, Ironildo Cursino.

Sobre as ações no município, Ironildo comunica que “vamos inicialmente trabalhar a orientação, fazendo um cadastramento dos profissionais e das academias, centros de treinamentos funcionais, escolinhas de futebol e futsal, atividades nas praças (danças) e em programas sociais que o municipio tem e que atuam principalmente com os idosos, além dos profissionais das escolas municipais e estaduais”.

Segundo ele, “há uma necessidade desses profissionais e suas empresas se credenciarem para atuarem de forma regularizada junto ao CREF. Por exemplo: temos pessoas atuando em academias sem formação e prescrevem cargas de exercícios as vezes muito pesadas, sem conhecer seus alunos, sabendo se o mesmo possui diabetes, é hipertenso, tem pressão alta, dentre outros fatores, sendo que a carga pesada pode causar lesões ou até mesmo levar a óbito”.

“Depois desse processo de orientação e cadastramento, vamos atuar com a fiscalização, para cuidar com responsabilidade da qualidade de vida da sociedade, fornecendo profissional habilitado para esses locais que envolvam atividade física”, finalizou Cursino.

