Corridas Ciclística e Pedestre na semana de aniversário

A Prefeitura de Parintins por meio da Coordenadoria de Incentivo ao Esporte e Promoção Social da COMJEL, realizou no final de semana, na Estrada Odovaldo Novo, a VIU etapa das corridas ciclística e pedestre. As disputas de velocidade aconteceram nos dias 14 e 15 de outubro, dentro da programação de aniversário dos 165 anos da cidade.

As corridas iniciaram na tarde de sábado, 14, com a competição de ciclismo, tendo como saída e chegada o “Banco do Ciclista”, tendo como vencedores: Domingos Miranda e Benedita Barros (Master), Aldo (adulto), Dean Oliveira e Greyce Kely (infanto-juvenil).

Na manhã de domingo, 15, com saída e chegada na frente do IFAM, foi realizada a disputa pedestre, sendo campeões: Benedita Barros (Master), Aldo (Bike) e Leandro (adulto). “A VIU edição das nossas corridas fez parte da programação da semana de aniversário da cidade. Agradecemos o apoio do prefeito Bi Garcia e dos demais parceiros na realização de mais essa etapa da corrida ciclística e pedestre. Parabenizo a todos os competidores que a brilhantaram a disputa e a população parintinense que prestigiaram o nosso evento esportivo”, destacou a coordenadora da COMJEL, Valdete Prestes.

Kedson Silva/JI