Corrida pedestre da Prefeitura na comemoração dos 10 anos da ICSEZ/UFAM

Além do apoio direto da Prefeitura Municipal de Parintins, a corrida de aniversário pelos 10 anos do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, ICSEZ/UFAM, terá em sua programação a VIII etapa do Circuito Parintinense de Corrida Pedestre. A disputa comemorativa acontece na manhã de sábado, 17, tendo como ponto de partida a conhecida ‘Ufamzinha’ e chegada no Campus da UFAM na estrada Eduardo Braga.

A corrida “Eu faço parte” terá intensas atividades esportivas, dentre elas: passeio ciclístico e de patins, oitava etapa do rank de corrida pedestre e corrida pedestre para pessoas com deficiência.

A coordenadora de Incentivo ao Esporte e Promoção Social da COMJEL, Valdete Prestes enaltece que “me sento honrada em poder contribuir com as nossas corridas a essa entidade pioneira na educação superior no município. Eu (Valdete) faço parte dessa história, sendo integrante da primeira turma de educação física implantada por está renomada universidade”.

A Coordenadora de Incentivo ao Esporte comunica que a VIII etapa da disputa Ciclística acontece na manhã de domingo, 18, com saída e chegada no Banco do Ciclista, localizada na Estrada Odovaldo Novo.

Kedson Silva/JI