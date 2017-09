Corinthians do Aninga é campeão do torneio início do Parintinzão

O Corinthians representante da comunidade do Aninga iniciou o Campeonato Parintinense de Futebol com o pé direito. No sábado, 23, o time venceu por 3 a 2 nas penalidades a equipe do Santos e sagrou-se campeão do torneio início do Parintinzão.

O treinador do clube, Neuton Matos disse que “estou muito feliz. É importante essa conquista pois dá mais confiança a equipe para a disputa do campeonato”.

De acordo com Neuton, “estamos trabalhando essa equipe a três anos, ano passado chegamos a ser vice campeão. E esse ano estamos treinando forte para a disputa desse campeonato e esperamos chegar entre os quatro melhores e lutar pelo título”.

Sobre o apoio da Prefeitura na realização da competição, o Treinador comenta que “era isso que estava faltando. Os clubes querem jogar e agora cada um tem que fazer a sua parte e fortalecer ainda mais essa parceria entre o poder público, as entidades que gostam do esporte e os clubes. Graças a Deus o Bi reuniu com conosco e ouviu nossas reinvidicações e isso deu certo. Parabéns Bi Garcia e a todos os clubes por essa grande festa e espero em Deus que ele continue realmente investindo no esporte, sendo essa uma forma de tirar jovens das drogas e da ociosidade das ruas”.

