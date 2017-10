Corinthians busca empate com Cruzeiro, mas vê vantagem na liderança diminuir

Campeão da Copa do Brasil, time celeste abre o placar com Rafinha; Clayson, de pênalti, decreta 1 a 1 no segundo tempo. Diferença do líder é de oito pontos para o Santos.

RESULTADO JUSTO?

“O empate caiu do céu para o Corinthians”. Foi assim que o comentarista Walter Casagrande Jr, da TV Globo, definiu o resultado de 1 a 1 no Mineirão. O Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil na última quarta-feira, e empurrado pela sua torcida, foi melhor na maior parte do jogo. Abriu o placar com Rafinha aos 19 minutos. Criou chances para matar a partida. Mas viu o adversário chegar ao empate graças a um gol de pênalti numa jogada que nem parecia ter futuro (Murilo cortou com o braço uma tentativa de ajeitada para trás de Kazim. Não havia nenhum corintiano por perto). Clayson bateu no meio do gol, e Fábio caiu para a esquerda.

NA TABELA

Com o empate, o Corinthians vai a 55 pontos e vê a vantagem para o vice-líder Santos ficar em oito. Já o Cruzeiro chegou a 41 pontos e se manteve em quinto. Vale ressaltar, porém, que o Cruzeiro já está classificado para a fase de grupos da Libertadores por ter conquistado a Copa do Brasil.

