Copa Santa Clara de Empresas tem Rodada Decisiva

Pelo quinto ano, a competição que movimenta o bairro Santa Clara nos finais de semana, mais uma vez é sucesso, e já entrou para o calendário esportivo de Parintins. A Copa Santa Clara de Futebol de Empresas inicia nesse domingo, 02/09, a terceira e última rodada da primeira fase da Copa Santa Clara de Futebol de Empresas. Com jogos decisivos, 28 empresas entram em campo em busca da vitória, mas somente os dois primeiros das sete chaves participantes, somando 14 equipes, se classificam para a próxima fase da disputa da Copa empresarial em busca do título de 2018.

Sobre o momento decisivo, Hemerson Santos, um dos coordenadores do evento, informa que “já temos equipes classificadas com antecedência e a rodada do dia 02/09 e 09/09 válidos pela terceira e última rodada da primeira fase definirão as 14 equipes que continuarão na disputa desse ano”.

Ele ressalta que a cada ano, a Copa ganha mais dinamismo e competitividade, inclusive com a participação de um grande número de torcedores. “Só temos que agradecer aos clubes, colaboradores e patrocinadores que confiam nosso trabalho, em especial, ao prefeito Bi Garcia e ao secretário Mateus Assayag que deram “vida” a esse campo, para que pudéssemos realizar novamente a competição, e que participam nessa edição como padrinhos da Copa”, reitera.

Com 100% de aproveitamento, duas vitórias em dois jogos, matematicamente já estão classificadas para a segunda-fase da disputa, as equipes da Ótica Parintins (B), Zé Buraco Diesel e M. Barros (E).

Jogos do dia 02/09 (Domigo)

GRUPO C

1° Jogo:

9h: Navio Parintins X Drogaria Parintins

GRUPO A

2° Jogo:

14h: SVX Serviços X Mercantil C&D

GRUPO D

3° Jogo:

15h: Renner Tatoo X Super Baranda

GRUPO B

4° Jogo:

16h: Ótica Parintins X Lua Modas

GRUPO A

5° Jogo:

17h: F. Gelo Idemar X Coimbra

GRUPO C

6° Jogo:

18h: Gogó de Ouro X F. Gelo Água do Mar

GRUPO B

7° Jogo:

19h: Sam Diego X Super Brasileiro

Classificação

Grupo A

1º F. de Gelo Idemar: 04 pontos

2º Malharia Coimbra: 04 pontos

3º Mercantil C&D: 01 ponto

4º SVX Serviços: 01 ponto

Grupo B

1º Ótica Parintins: 06 pontos

2º Lua Modas: 04 pontos

3º Super Brasileiro: 01 ponto

4º Sam Diego: 00

Grupo C

1º Gogó de Ouro:

06 pontos

2º Drogaria Parintins: 03 pontos

3º F.G. Água do Mar: 03 ponto

4º Navio Parintins

00

Grupo D

1º Semosp: 04 pontos

2º Super Baranda:

03 pontos

3º Cemopar:

03 ponto

4º Renner Tatoo:

01 ponto

Grupo E

1º Zé Buraco Diesel: 06 pontos

2º M. Barros:

06 pontos

3º Comercial Betão: 00

4º S. Brasileiro Itaúna: 00

Grupo F

1º Limpex: 06 pontos

2º Boteco da Lili: 03 pontos

3º SAAE: 03 pontos

4º Casa Layane: 00

Grupo G

1º Casa Sony: 04 pontos

2º Mercadinho Siridó: 04 pontos

3º Ponto dos Fogões: 03 pontos

4º Amigos do Barriga: 00

Kedson Silva/JI