Copa Santa Clara de Empresas têm primeiros classificados para a próxima fase

A empresa Ótica Parintins com 09 pontos mantém 100% de aproveitamento na competição com três vitórias é um dos destaques da disputa empresarial de 2018

Ao término da rodada passada que aconteceu no domingo, 02 de setembro, na Arena Joca conhecido Campo do Matadouro, no bairro Santa Clara, oito equipes matematicamente conquistaram vaga para a segunda fase da Copa Santa Clara de Futebol de Empresas.

As empresas: Coimbra, Fábrica de Gelo Idemar (atual campeã), Gogó de Ouro, Drogaria Parintins, Super Baranda, além da Ótica Parintins que com 09 pontos, mantém 100% de aproveitamento na competição com três vitórias se juntando as empresas classificadas para a próxima fase da disputa empresarial. As empresas Zé Buraco Diesel e M. Barros com 06 pontos, matematicamente garantiram vaga na próxima fase e se enfrentam no domingo, valendo o primeiro lugar do grupo E.

Sobre a forma de disputa, Hemerson Carlos informa que “se classificam as duas melhores equipes de cada chave, somando 14 empresas, mais as duas melhores terceiras colocadas do geral, totalizando 16 times, que continuarão lutando pelo título 2018”.

Classificação:

Chave A

1° Coimbra: 05 pontos

2° F.G. Idemar: 05 pontos

3° SVX Serviços: 04 pontos

4° Mercantil C&D: 01 ponto

________

Chave B

1° Ótica Parintins: 09 pontos

2° Lua Modas: 04 pontos

3° S. Brasileiro: 02 pontos

4° Sam Diego: 01 ponto

________

Chave C

1° Gogó de Ouro: 07 pontos

2° Drogaria Parintins: 04 pontos

3° F.G. Água do Mar: 04 pontos

4° Navio Parintins: 01 ponto

__________

Chave D

1° Super Baranda: 06 pontos

2° Semosp: 04 pontos

3° Cemopar: 03 pontos

4° Renner Tatoo: 01 ponto

_________

Chave E

1° Zé Buraco Diesel: 06 pontos

2° M. Barros: 06 pontos

3° Comercial Betão: 00

4° S. Brasileiro Itaúna: 00

__________

Chave F

1° Limpex: 06 pontos

2° Boteco Lili: 03 pontos

3° SAAE: 03 pontos

4° Casa Layane: 00

__________

Chave G

1° Casa Sony: 04 pontos

2° Merc. Siridó: 04 pontos

3° Ponto dos Fogões: 03 pontos

4° Amigos do Barriga: 00

Jogos da última rodada da primeira fase que acontece no próximo domingo, 09 de setembro, definem as demais equipes classificadas para a próxima fase da disputa.

1°Jogo: Grupo G

9h: Casa Sony x Ponto dos Fogões

_________

2° Jogo: Grupo E

14h: Comercial Betão x Super Brasileiro Itaúna

________

3° Jogo: Grupo F

15h: Limpex x SAAE

_________

4° Jogo: Grupo D

16h: Semosp x Cemopar

________

5° Jogo: Grupo E

17h: Zé Buraco Diesel x M. Barros

_________

6° Jogo: Grupo F

18h: Boteco da Lili x Casa Layane

Kedson Silva/JI