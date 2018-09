Copa Santa Clara de Empresas inicia fase “mata-mata”

“Agora todo jogo é uma decisão”, exalta um os coordenadores da Copa Santa Clara de Futebol de Empresas, Hemerson Carlos. A Copa que movimenta a Arena Joca (campo do Matadouro) no bairro Santa Clara realiza no final de semana os jogos decisivos das oitavas de final. “Essa segunda fase será mata-mata (somente uma partida) com disputas em dois tempos de 30 minutos. Caso a partida termine empatada no tempo normal, haverá prorrogação de 10 minutos direto. Se persistir o empate a classificação para as quartas de final será definida nas penalidades”, explica Hemerson.

As decisões iniciam às 19h de sábado (15) com o jogo entre: Fábrica de Gelo Idemar (atual campeão) contra Ótica Parintins. A rodada prossegue no domingo (16) com os seguintes confrontos:

14h: Zé Buraco Diesel x Boteco da Lili

15h: Limpex x M. Barros

16h: Ponto dos Fogões x Fábrica de Gelo água do Mar

17h: Gogó de Ouro x Super Baranda

18h: Coimbra x Lua Modas

19h: Semosp x Bradesco/Drogaria Parintins

20h: Mercadinho Siridó x SVX ou Casa Sony

Kedson Silva/JI