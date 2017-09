Copa Parintins de Handebol inicia neste sábado

Tem início nesse sábado, 16, no Ginásio de Esportes Elias Assayag, a I Copa Parintins de Handebol “Aldrin Perez”. A concentração das equipes participantes acontece na área externa do ginásio de esportes.

Às 18h, acontece a Cerimônia de Abertura com apresentação das equipes e suas rainhas, shows culturais, seguidos dos primeiros jogos:

1 – jogo: HP X GM3

2 – jogo: MC VARDAR X PEREBAS

3 – jogo: STANIC X DELTA (feminino)

4 – jogo: STANIC X HAND FUT – URO

5 – jogo: GM3 X DELTA

De acordo com o coordenador da competição, Kedson Matos, “é uma necessidade termos um campeonato oficial na cidade. A competição é uma iniciativa dos Amigos do Handebol visando resgatar e dar início a uma nova fase da modalidade no município, atendendo jovens e adultos nos naipes masculino e feminino com jogos nos sábados e domingos a partir das 18h até o dia 14 de outubro”.

Jogos de domingo, 17

18h: HP X HAND FUTURO

18h50min: MC VARDAR X STANIC

19h40min: HP X STANIC

20h30min: DELTA X PEREBAS

21h20min: GM3 X HAND FUTURO

Kedson Matos agradece o apoio da JB Alves Produções, Mega Farma, Rossy Amoedo, Comjel, Babá Tupinambá, Bruno Melo, professor Mauro Mendes e Amigos do Handebol para a realização do evento.

Kedson Silva/JI

Comentários

comentários