Copa dos Rios: Festa parintinense em Manaus

O apoio de dezenas de parintinenses que residem em Manaus, presentes nas arquibancadas do estádio Ismael Benigno (A Colina), foi o combustível para a Seleção da Terra de Caprichoso e Garantido conquistar o título de campeão da Copa dos Rios de Futebol de Master na manhã de domingo, 28.

O título regional parintinense foi conquistado em cima da equipe de Borba após a vitória nas penalidades pelo placar de 05 a 04. ”Só temos a agradecer a todos os nossos guerreiros e a essa torcida que acreditou no nosso time até o final. Foi uma conquista emocionante por tudo que enfrentamos para está comemorando esse título inédito”, destacou o jogador Balaio, autor do gol nas penalidades que garantiu o título aos parintinenses.

Outro jogador decisivo foi Adson Torpedo, autor do primeiro gol da partida que terminou empatado no tempo normal em 02 a 02 e após a contusão do goleiro bolinho, foi para o gol e defendeu uma das cobranças de pênalti da equipe de Borba.

Das mãos da secretaria Janaina Chagas, os jogadores Chaguinha, Balaio, Marcio Parintins recebem troféus de destaque, além do jogador Vanderlei Silva (Bolinho) que apesar da contusão sofrida no término da partida foi escolhido o melhor goleiro da Copa.

Parintins foi campeão com a experiência e o futebol de: Bolinho, Esquerdinha, Arilson, Mareco, Jardernir “Fino”, Everaldo, Rony Franco, Chaguinha, Framar, Emilson, Gilmar, Ray, Júnior “Boizinho”, Douglas, Carlinho, Juninho, Armandão, Marcio Parintins, Maguila, Pelezinho, Joelson, Mateus, Cabelinho, Dinho, Baixote, Balaio, Messias, Marquinhos e Adson “Torpedo”, além do treinador Elber Santos e os diretores: Suma, Luizinho, Balaio, Marquinho e Ocivaldo Santos, o “Codó”.

Kedson Silva/JI