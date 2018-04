Copa Alvorada: Santistas na Final do feminino

Em partida única, as duas melhores equipes do naipe feminino da primeira fase, Santistas e Perebas Start se enfrentaram pela semifinal da Copa Alvorada de Futsal na noite desta terça-feira (10) no ginásio de esportes Elias Assayag, em Parintins.

Apesar de uma partida equilibrada, a equipe das Santistas com dois gols de Zette, venceu o clássico parintinense por 2 a 1 e pelo terceiro ano consecutivo, disputará a final da competição em 2018. Sobre a vitória, a estrela da noite (Zette) diz que “estou muito feliz por ter feito os dois gols do jogo. Porém, estou mais feliz porque deu tudo certo na luta pelo nosso objetivo que foi a vitória. Agora é manter o pé no chão e focar nos treinamento para o confronto final, sempre mostra garra e determinação dentro de quadra, para a conquista de mais um título da Copa”.

A treinadora da equipe Janda Portilho se diz confiante pelo jogo decisivo que para as Santistas, vale o tricampeonato. “Agora é aguardar o nosso adversário que sai do jogo de quinta-feira (12) entre Real Parintins e Terra Santa.

Temos um grande time. Vamos nos preparar, treinando, para corrigir pequenos detalhes de marcacão, para que no dia 20, possamos lutar até o fim por mais esse importante título”, destacou.

Kedson Silva/JI