Copa Alvorada inicia nesta terça

Está marcada para esta terça-feira, 20, no ginásio de Esportes Elias Assayag, a abertura oficial da maior competição de Futsal do interior do Estado do Amazonas, a Copa Alvorada.

O evento em 2018 reúne 26 equipes no total, sendo 16 no naipe masculino e 10 no feminino com representantes das cidades do Amazonas (Parintins, Nhamundá e Barreirinha) e do Pará (Faro e Terra Santa), além de eleger através de concurso, a nova Rainha da Copa. A competição é organizada pelo Sistema Alvorada de Comunicação, por meio de seu Departamento de Esporte.