Copa Alvorada com 16 equipes em 2018

Considerada a maior competição de futsal do interior do Estado do Amazonas, a Copa Alvorada de Futsal, ganha mais competividade no ano que vem. Diferente de outros anos, em 2018, a Copa será disputada com 16 equipes lutando pelo título.

O coordenador da competição Nelselino Santarém, afirma que “praticamente está definido o início da Copa Alvorada de Futsal 2018, para o dia 20 de fevereiro. Diferentemente de outros anos, essa Copa terá a participação de 16 clubes, deixando a tradição que era de somente 12 clubes”.

De acordo com Nelselino, a decisão foi tomada devido a procura dos atuais clubes que disputaram a competição esse ano, pelo retorno de algumas equipes que já participaram da competição anteriormente como Palmeiras, Norte Clube e Fazenda Nogueira, além do pedido de novos clubes.

Equipes confirmadas

O Coordenador informa que nove equipes já estão confirmadas: A atual campeã, a equipe de Faro, dois times de Nhamundá (Atlético Nhamundá e Sapollândia), dois de Barreirinha (The Red Devils e o campeão da Copa WhatssAp que vem acontecendo na cidade barreirinhense), Perebas Futsal, Mocambo e o campeão de 2016, Esporte Clube Fazendo Nogueira.

A nova disputa

Santarém comunica que a disputa será com a formação de quatros chaves com quatro equipes, se classificando duas de cada chave, totalizando oito clubes para a disputa das quartas de final.

Sobre a seletiva, ele comunica que a decisão será tomada junto com o novo diretor executivo da emissora se vai acontecer a seletiva ou se as outras sete equipes que faltam para completar o número de 16 clubes serão definidas pelos mesmos. “A Copa Alvorada não é uma liga e ninguém é filiada a ela (Rádio Alvorada), sendo uma empresa que realiza a maior disputa de futsal do interior do Estado. Se preciso, vamos usar desse critério do próprio regulamento, que nos permite tomar decisões também”, salientou.

Sobre as outras sete vagas e o poder de decisão, o responsável da competição, diz que “abriremos essas vagas somente para as equipes que quando disputaram a competição, conseguiram classificação pelo menos para a segunda fase.

Feminino

Segundo Nelselino, a procura nesse naipe também é intensa e com certeza terá um número maior de participantes com relação aos anos anteriores. Dentre os clubes participantes, Perebas Futsal, Fazenda Nogueira, selecionado de Faro e de Nhamundá também estarão atuando com o futsal feminino em 2018.

Kedson Silva/JI