Convênio entre Prefeitura e Ministério dos Esportes assegura revitalização de 11 campos de futebol

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O município de Parintins deve receber a ampliação e revitalização de 11 campos de futebol. O convênio foi conquistado pelo prefeito Bi Garcia e pelo vice Tony Medeiros no Ministério dos Esportes, e prevê ainda a iluminação em LED e demais melhorias.

Dentre os campos beneficiados estão o campo da Santa Clara, Campo do São José, São Paulo, Campo do Gordo, Campo dos Carroceiros, entre outros. “O projeto beneficia 10 campos, mas vamos otimizar os recursos e faremos as melhorias em 11”, destacou Bi Garcia.

Para o prefeito, os investimentos é uma forma de promover o esporte e lazer nos bairros periféricos e incentivar a realização de eventos e competições esportivas.

A maioria dos campos de futebol de Parintins foram revitalizados durante a primeira e segunda gestão do prefeito Bi Garcia, indo de encontro com as reivindicações da comunidade.

SECOM