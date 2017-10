Conta de luz no Amazonas pode aumentar a partir do dia 1º de novembro

O reajuste anual será calculado com base nos tributos, encargos do sistema, custos das geradoras, transmissoras e distribuidoras, sendo a parcela de distribuição a menor fatia. Foto: Antonio Lima

O reajuste anual da tarifa de energia elétrica para o Amazonas está previsto para ser homologado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no primeiro dia do mês de novembro. De acordo com a Eletrobras Amazonas Energia, com base nos últimos anos, o reajuste deve ser confirmado como em várias outras regiões do país.

Neste mês, a Aneel anunciou que o reajuste anual das contas de luz terá um percentual médio de 17,28%. No entanto, de acordo com a concessionária responsável pelo serviço no estado, ainda não há como saber qual será o valor no Amazonas e que o mesmo, se confirmado, será divulgado no dia 31 de outubro.

O reajuste anual será calculado com base nos tributos, encargos do sistema, custos das geradoras, transmissoras e distribuidoras, sendo a parcela de distribuição a menor fatia.

Segundo a Eletrobras, atualmente R$12,00 a cada R$100,00 pagos na fatura de energia são destinados à Eletrobras Distribuição Amazonas para realizar investimentos e serviços de manutenção na rede elétrica, o restante é repassado aos demais entes.

Diferença

O reajuste é diferente das bandeiras tarifárias que são aplicadas em outras regiões do país muitas vezes com reajuste mensal. Atualmente no Amazonas não há aplicação de Bandeiras Tarifárias, pois Manaus, Manacapuru, Presidente Figueiredo e Iranduba, que fazem parte do Sistema Interligado Nacional (SIN), tiveram a cobrança suspensa por força de liminar. E os demais municípios, considerados isolados, são beneficiados pela Lei 13.182/2015, que excluí consumidores de áreas isoladas ou parcialmente integradas de tal cobrança.

