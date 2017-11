Construção de escolas na Gleba de Vila Amazônia segue cronograma da Prefeitura de Parintins

Mais duas escolas em construção na Gleba de Vila Amazônia foram vistoriadas ontem, 09 de novembro, pela equipe técnica da Secretaria de Obras, com o objetivo de verificar o andamento dos trabalhos, o cumprimento do cronograma estipulado pela Prefeitura de Parintins e o padrão estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Da Educação (FNDE).

A vistoria aconteceu na obra da escola na comunidade São Sebastião do Quebra e Betel, na região da Valéria. Ambos os trabalhos estão de acordo com as exigências do FNDE e Prefeitura.

“Seguimos a determinação do prefeito Bi Garcia em vistoriar os trabalhos mensalmente e garantir que tudo esteja de acordo com as normas”, avaliou o secretário de Obras, Mateus Assayag, que há quatro dias seguidos cumpriu agenda de visitas nas comunidades rurais onde existem obras da prefeitura.

A moradora da comunidade São Sebastião do Quebra, Denise Batalha de Oliveira, disse que desde 2015 os trabalhos de construção da escola estavam paralisados. “A obra está sendo executada de modo bem rápido. Nós aguardamos para que os nossos alunos iniciem as aulas no próximo ano já na escola pronta”, afirmou a comunitária.

SECOM

Foto: Junior Preto