Conselho aprova contas de 2017 da Secretaria de Saúde de Parintins

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) aprovou, com recomendações, as contas referentes a 2017 da Secretaria Municipal de Saúde de Parintins na manhã desta quarta-feira, 28 de março, em uma das salas do Hospital Jofre Cohen. Foram 10 votos pela aprovação e duas abstenções, sendo que só em recursos próprios a Prefeitura investiu 26,83% na área, R$ 8.157.274,52, ou seja bem acima dos 15% previsto em Lei. Parintins teve um duro golpe em 2016 quando a então gestão municipal extinguiu o colegiado que voltou a operar em 2017 com apoio do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros.

Segundo a relatora das contas, Natividade Barbosa, foram apresentados ao CMS notas fiscais, comprovantes dos pagamentos e a documentação das empresas. Ela reitera que foram feitas ainda análises individuais das documentações, o que resultou em recomendações a Secretaria de Saúde. No entanto, Barbosa avalia que a Prefeitura de Parintins mostra boa vontade em melhorar o sistema de saúde local com mais investimentos em estrutura e pessoal. Ela também enalteceu o papel do colegiado no controle social do segmento.

Joseane Mascarenhas, presidente do Conselho, disse que o trabalho feito pela Comissão de Prestação de Contas foi pautado na seriedade. Avaliou que existem situações que precisam ser revistas, mas o que ficou claro é que o recurso da saúde, de fato, está sendo aplicado corretamente. Ela relembrou ainda que Parintins além de sua demanda de mais 110 mil habitantes, está tendo que atender milhares de habitantes de cidades vizinhas.

De acordo com o secretário de saúde Clerton Florêncio Rodrigues, o Conselho Municipal de Saúde tem um papel importante de averiguação do setor em Parintins. “O prefeito Bi Garcia solicitou que conselhos que foram desmontados na gestão passada voltassem a atuar para que houvesse fiscalização. Foram discussões e averiguações para que possamos melhorar cada vez mais e o nosso objetivo é sempre prestar um melhor serviço para a população”, finalizou.

Assistência Social aprimora qualidade de serviços à população

A Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), tem se preocupado em melhorar a qualidade na oferta de serviços à população em função de risco e vulnerabilidade social.

Obedecendo a essa proposta os profissionais que integram programas oferecidos pela assistência social participam de reuniões de nivelamento na responsabilidade das coordenações da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

Essas reuniões começaram semana passada e visam sempre melhorar os serviços na garantia de direito voltados para criança, adolescente, mulher, idoso e pessoa com deficiência. Planejamento das ações de forma articulada entre instituições são definidas.

Equipes dos programas do Idoso, Criança Feliz, Cadastro Único, Plantão Social, CRAS, CREAS, SAICA, Vigilância Socioassistencial, Gestão do Trabalho participam diretamente das reuniões que focalizam unicamente assegurar qualidade nos serviços oferecidos diariamente à população.

Essas atividades são coordenadas pela secretária da Semasth, Zeila Cardoso, e irão se estender ao longo do ano. Mensalmente essas equipes vão se reunir para ter esse aceso ao conhecimento e oferecer serviço de qualidade. Além das reuniões ocorrerão palestras, oficinas e demais ações para o planejamento de metas.

