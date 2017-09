Conferência de Vigilância em Saúde reúne 10 municípios em Parintins

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria da Saúde, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde e Vigilância em Saúde, promove nos dias 18 e 19 de setembro a 1ª Conferência Regional de Vigilância em Saúde, no Auditório da UEA. Com o tema “Vigilância em Saúde: Direito, Conquista e Defesa de um SUS Público de Qualidade” vai envolver o Médio e o Baixo Amazonas no processo de discussão.

Na programação, Parintins vai receber os municípios de Maués, Nhamundá, Boa Vista do Ramos, Barreirinha, Itacoatiara, Itapiranga, Urucara, São Sebastião do Uatumã, Silves e Urucurituba. Como conferencistas estão com presença confirmada o diretor presidente da Fundação Vigilância em Saúde, Bernardino Albuquerque, o diretor do Departamento de Vigilância Ambiental, Cristiano Fernandes, além do assessor da Fundação Vigilância em Saúde, Vanderson Sampaio, e Roberto Bezerra que representará o Secretaria de Estado da Saúde.

Segundo a coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, a população em geral está convidada a participar, usuários, gestores e profissionais de saúde de toda região. Ela reafirma o interesse da gestão do prefeito Bi Garcia no avanço das políticas pública em prol a coletividade “Serão discussões importantes que contarão com delegados e secretários dos municípios desse território”, salientou.

Foram enviados convites ainda aos prestadores de serviço do SUS, acadêmicos de Educação Física, Zootecnia da Ufam e de Geografia, Ciências Biológicas, Tecnologia de Alimentos da UEA além de Técnico Agropecuário e de Recursos Pesqueiros do IFAM para participarem.

Secretaria de Comunicação/Foto: Divulgação

Site: www.parintins.am.gov.br

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/PrefeituraOficialParintins

Comentários

comentários