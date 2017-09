Conexão Verão terá campeonato de Submission nas praias de Itaracuera

Tweet no Twitter

Parintins recebe pela primeira vez o Beach Wresting (luta de praia) e “Rei da Praia” de submission. A disputa acontece durante o Conexão Verão, nos dias 30 de setembro e 01 de outubro na praia de Itaracuera, às margens do Rio Uaicurapá.

A competição é dividida em duas modalidades, o submission destinado às crianças e luta de praia para adultos. De acordo com a organização qualquer pessoa pode participar, visto que é uma modalidade nova e sem favoritos.

Para o coordenador do campeonato, mestre João Lúcio Borges, essa edição pretende levar participantes da capital, interior e de outros estados. “Atletas de Parintins, Manaus e dos municípios de Maués, Boa vista do Ramos, Barreirinha, Itacoatiara, Nhamundá, Terra Santa, Juruti e Oriximiná já confirmaram presença. A disputa terá premiação para os três primeiros colocados, com medalhas personalizadas e cinturão para a categoria absoluto, disse.

O empresário Rossy Amoedo garante o sucesso do evento. “O submission é um esporte novo, nada mais é que o Jiu-Jitsu sem quimono e será um sucesso nessa primeira edição do Conexão Verão. Essa é uma maneira de incentivar o esporte e os atletas que nos orgulham pelos títulos conquistados”, afirmou.

Os interessados em participar podem comparecer a Academia Parintins Jiu-Jitsu, localizada na rua Cupuaçu, n. 172, Conj. Macurany. Valor das inscrições: R$ 40 (luta de praia), mais R$ 10 o absoluto que disputará o cinturão e R$ 35 (submission).

Durante os dois dias de evento, o público também terá a oportunidade de participar de atividades de lazer e contará ainda com atrações musicais, danças e escolha da garota verão.

O projeto é uma realização do Programa Conexão Ilha e conta com patrocínio de:

Rossy Amoedo

Babá Tupinambá

Grupo Santa Rosa

Posto Oliveira

Fábrica de Gelo Idemar

Supermercado Triunfante

Contemporâneo Festas & Eventos

Loja Mais Você

Publicado por Carlos Frazão/JI

Materia de Bruna Karla

