Conexão Ilha promove evento no fim do mês de setembro na praia do Uaicurapá

O programa Conexão Ilha, comandado pelo empresário Rossy Amoedo, realiza nos dias 30 de setembro e 1º de outubro o primeiro “Conexão Verão”. O evento acontece na praia de Itaracuera, às margens do Rio Uaicurapá, e promete uma vasta programação.

Para isso, a equipe trabalha juntamente com parceiros para levar uma mega estrutura ao local do evento como palco, sonorização, banheiros químicos e barracas, além de contar com quadra de vôlei, futevôlei, submission, equipe de resgate aquática, linha de demarcação para banhistas e área para embarcações.

Rossy destaca a importância da realização do evento. “Estamos promovendo este festival não somente para a população parintinense. Os moradores de cidades vizinhas estão convidados a participar também. O Conexão Verão, na praia do Uaicurapá vem resgatar e trazer de volta um dos pontos turísticos do município, aquecendo a economia. Quem ganha com isso é a população”, disse.

O público terá a oportunidade de participar de atividades de lazer, competições desportivas e contará ainda com atrações musicais, danças e escolha da garota verão.

A viagem para a praia de Itaracuera, num percurso pelos rios da região dura em torno de três a quatro horas para quem se desloca em barcos e aproximadamente uma hora de lancha e voadeiras.

Bruna Karlla

