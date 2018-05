CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E POLÍCIA CIVIL

Decreto n° 38.981 de 15 de maio de 2018 institui a Comissão de Concurso.

O concurso público para as Polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros, tiveram suas vagas anunciadas hoje no Diário Oficial do Estado (DOE). A novidade é a seleção para agentes penitenciários, com 103 vagas.

Diferente dos anos anteriores, o presente certame não contempla vagas para Oficiais Combatentes da PM. Porém, oferece oportunidade para o quadro de oficiais do Corpo de Bombeiros.

Publicadas em único decreto, ao todo são 62 vagas para delegado, 200 investigadores, 600 soldados, além de vagas para peritos e Oficiais de saúde. O quadro de distribuição de vagas consta no DOE de hoje, e aplicação das provas com data ainda a ser definida.

Texto: Cap PM Reinaldo Sátiro

Postado por Carlos Frazão/JI