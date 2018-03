Comunidade Bom Socorro do Zé Açú comemora 57 anos

Com uma vasta programação festiva, comunitários da comunidade rural Bom socorro do Zé Açú comemoram no dia 07 de abril 57 anos de fundação da localidade. De acordo com o coordenador geral da comunidade, professor Charles Mascarenhas, “um mega evento está sendo programado para comemorar essa data importante que é os 57 anos de fundação da comunidade”.

Segundo Charles Mascarenhas, a programação festiva inicia pela parte da manhã com uma missa em Ação de Graças na igreja da Padroeira que tem o mesmo nome da comunidade (Bom Socorro), seguido da entrega de Certificação de Honra ao Mérito aos fundadores da comunidade e convidados.

Pela parte da tarde, será feito jogos amistoso interestadual entre as equipes do Grêmio de Juruti-PA e Bom Socorro do Zé Açú (equipe local) no estádio Sardinhão. As comemorações finalizam no turno da noite com apresentações de dancas típicas e regionais, shows dos humoristas Rudela e Bucudão, além de muito som ao vivo com a Banda alternativa, Netinho Rodrigues da Banda ZS-4 e a atração principal com o cantor Valdo Cesar cantando seus sucessos inesquecíveis.

Mascarenhas afirma que para manter a segurança de moradores e visitantes durante os festejos, a coordenação da comunidade e do evento organizou um forte esquema de seguranca e anuncia que o evento contará com um completo serviço de bar e restaurante.

Kedson Silva/JI