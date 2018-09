Compromisso, respeito e honestidade, formam a base da campanha de Juscelino Manso

Com compromisso, respeito, honestidade e força de vontade, Juscelino Melo Manso (PSB), candidato à vaga de Deputado Estadual, percorre as ruas do bairro Paulo Corrêa, nesta quinta-feira.

Na campanha visando a eleição de outubro, Juscelino destacou sua determinação em representar o interior do estado, na Aleam. “Eu estou me apresentando porque eu quero mostrar trabalho. Porque eu nunca fui um homem de ficar esperando as coisas acontecerem. Eu gosto é de trabalho”, ressaltou.

Durante o percurso, o candidato lançou e colheu propostas que beneficiarão o trabalhador. Juscelino prioriza o bem estar do cidadão e se compromete em dar suporte ao interior do Estado com uma política simples, mas honesta.

Ao falar sobre as obras inacabadas, Juscelino pediu o voto consciente do eleitor. “As obras estão abandonadas, você sabe por quê? Porque o dinheiro na verdade não vai pra obra, ele vai pra campanha eleitoral. É por isso que nós fazemos campanha dessa forma, de uma forma humilde, de uma forma respeitosa, de uma forma descente… Pra mostrar pra você que existem homens públicos que respeitam a população. E pra mudar essa lamentável situação, nós temos que dar oportunidade a quem realmente quer trabalhar e tem comprometimento com o povo”, ressaltou Juscelino.



A campanha de Juscelino é conhecida por ser diferenciada, sem compras de votos. O candidato não dispensa o contato direto com o eleitor e está nas ruas todos os dias conquistando votos conscientes.

Texto e fotos: Assessoria do candidato