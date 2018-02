Comjel, Seduc e professores de Educação Física se mobilizam visando Jogos Escolares de Parintins

Foi dado nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, o primeiro passo para a disputa da 34* edição dos Jogos Escolares de Parintins, JEP’s, que acontece nas categorias infantil (nascidos em 2004, 2005 e 2006) e juvenil (nascidos em 2001, 2002 e 2003) de 03 a 14 de abril na cidade, nos naipes masculino e feminino.

A reunião foi realizada no auditório da escola Tomaszinho Meirelles (GM3), e contou com a presença de professores de Educação Física da rede estadual e municipal juntamente com os coordenadores da Coordenadoria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Comjel), Jamil Medeiros, Valdete Prestes e Tristão Cruz e o coordenador de Educação Física da Seduc em Parintins, Carlos Meireles. “É um ano de desafio para todos, pois é a primeira vez que estamos realizando os jogos escolares no início do ano, mas acredito que com a união e apoio de todos vai dar tudo certo”, destacou o coordenador de educação física do CETI/Gláucio Gonçalves, Weverton Cursino.

Nesse primeiro encontro foi definido o cronograma com as datas das atividades a serem desenvolvidas pela coordenação até o início da disputa escolar 2018:

Dia 23/02: Homologação do Regulamento.

Dia 27/02: Entrega do Regulamento.

Dia 19 a 23/03: Inscrições para as escolas participantes.

Dia 27/03: Sorteio das Escolas

Dia 02/04: Congresso Técnico.

Dia 03/04: Início dos Jogos Escolares de Parintins com as disputas individuais: atletismo, xadrez, tênis de mesa, natação, jiu-jitsu e vôlei de areia (dupla).

Dia 06/04: Modalidades Coletivas: voleibol, handebol, futsal e basquetebol.

Dia 14/04: Encerramento.

Segundo o representante da Seduc na reunião, professor Carlos Meireles, “temos um início de ano escolar sequenciado muito forte no meio esportivo escolar. Primeiro com o JEP’s, depois a Seletiva do Polo III, em seguida o JEA’s, Jogos Regionais e finalizando com os Jogos da Juventude (JEJ). Então esse primeiro passo é muito importante para que os professores e os alunos se organizem para a disputa escolar de 2018 para que ela seje melhor e obtenha melhores resultados com relação ao ano passado”.

Para o coordenador de esporte e lazer do municipio, Jamil Medeiros, a união e o apoio dos gestores, professores de Educação Física, tando da rede estadual como municipal, além da Prefeitura através da Comjel e a Seduc com a coordenadora Odnea Garcia é muito importante para o sucesso das disputas escolares de 2018.

Os campeões dos JEP’s representarão Parintins na disputa do Poló III que acontece no mês de maio, tendo Parintins como sede da disputa intermunicipal desse ano.

