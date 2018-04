COMJEL inicia inscrições para JEP’s hoje

Teve início a partir das 14h de hoje (segunda-feira 23) na Coordenadoria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, COMJEL, localizada na Avenida Nações Unidas ao lado da Biblioteca Tonzinho Saunier, as inscrições das escolas da rede estadual e municipal que disputarão o 34* Jogos Escolares de Parintins, JEP’s, que acontece de 02 a 12 de maio na cidade.

De acordo com o coordenador de esporte e lazer, Jamil Medeiros, “damos início na tarde de hoje e prosseguem até quarta-feira, 25, as inscrições dos alunos/atletas que disputarão os jogos em 2018 nas categorias: infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos) nos naipes masculino e feminino e anunciamos para sexta-feira, 27, o Congresso técnico e o sorteio das chaves, no caso das modalidades coletivas”.

As inscrições podem ser feitas nas modalidades: futsal, handebol, voleibol de quadra e de areia, basquetebol, natação, jiu-jitsu, xadrez, tênis de mesa e atletismo (arremesso de dardo, disco e peso, salto em altura, distância e triplo, além das provas de velocidade).

O JEP’s além de definir as escolas campeãs locais, também serve de seletiva para definir os classificados do Pólo III que será realizada na cidade de 24 a 29 de maio na cidade.

Os Jogos Escolares de Parintins (JEP’s) é uma realização da Prefeitura Municipal de Parintins e da Seduc em parceria com os professores de Educação Física da rede municipal e estadual, além das Universidades Ufam e Unopar.

Kedson Silva/JI